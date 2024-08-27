العالم اليوم - روسيا تسيطر على "أورليفكا" قرب بوكروفسك الاستراتيجية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 11:19 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوّاتها سيطرت على بلدة أخرى في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا تقع قرب مدينة بوكروفسك التي تعد مركزا لوجستيا مهمّا.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية "حرّرت بلدة أورلوفكا"، مستخدمة الاسم الروسي لقرية أورليفكا.

ويأتي هذا الإعلان وسط تقدم مضطرد للقوات الروسية في محور بوكروفسك، إلى الغرب من أوتشريتنا وسط مقاطعة دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، ونتيجة للعمليات النشطة، حررت بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية، في مناطق فوزدفيزينكا وروزوفكا ونوفغورودسكوي وسيرغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 530 عسكريا ودبابة و4 مركبات قتالية مدرعة و6 سيارات وعدد من المدافع الميدانية".

وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في منطقة فوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لموقع سبوتنيك الإخباري.

وبحسب الدفاع الروسية، فقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 145 فردًا عسكريًا ومركبة قتالية مدرعة و7 مركبات وعدد من المدافع ومحطة حرب إلكترونية.

وتابع البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة دنيبر الروسية، تشكيلات القوات الأوكرانية في مناطق إيفانوفكا وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون"، مشيرا إلى أن "خسائر العدو بلغت أكثر من 85 عسكريًا و4 مركبات".

وأردف البيان: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 142 منطقة".

وأشار البيان إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-أو" و3 قنابل موجهة من طراز "هامر" و31 طائرة مسيرة".