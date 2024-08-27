نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حقيقة أم شائعة؟".. تقليص ساعات الدوام الرسمي في العراق عام 2024 للموظفين بكافة القطاعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد انتشار أخبار عن تقليص ساعات الدوام الرسمي في العراق لعام 2024، تزايدت التساؤلات حول صحة هذا القرار وأسبابه، وجاءت هذه الأخبار في ظل سعي الحكومة العراقية لتخفيف العبء عن موظفيها بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها السلبي على الطاقة.

تقليص ساعات الدوام الرسمي في العراق عام 2024

أعلنت الحكومة العراقية رسميًا عن تقليص ساعات العمل في مختلف القطاعات بمدة ساعة واحدة حتى نهاية العام، وهذا القرار الذي صدر في 13 أغسطس 2024، أثار اهتمام العديد من الموظفين الذين يرغبون في معرفة تفاصيله وأسبابه.

هدف القرار: يأتي القرار لتخفيف الضغط على الموظفين نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها السلبي على الطاقة.

يأتي القرار لتخفيف الضغط على الموظفين نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها السلبي على الطاقة. مدة القرار: يستمر تقليص ساعات العمل بساعة واحدة حتى نهاية عام 2024.

يستمر تقليص ساعات العمل بساعة واحدة حتى نهاية عام 2024. ساعات العمل الجديدة: تم تحديد ساعات العمل من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، بدلًا من الساعة الثانية ظهرًا.

تم تحديد ساعات العمل من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، بدلًا من الساعة الثانية ظهرًا. الهدف من التغيير: الهدف الرئيسي هو تقليل استهلاك الطاقة ومنع الأضرار الناجمة عن زيادة درجات الحرارة.

الهدف الرئيسي هو تقليل استهلاك الطاقة ومنع الأضرار الناجمة عن زيادة درجات الحرارة. العودة للوضع الطبيعي: من المتوقع أن تعود ساعات العمل إلى طبيعتها مع بداية العام القادم.

تفاصيل القطاعات التي ينطبق عليها تقليص ساعة من العمل

تختلف ساعات الدوام الرسمي بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في العراق. تم تغيير مواعيد العمل وفقًا للقطاعات كالتالي:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة النقل، وزارة التجارة، مؤسسة الشهداء، مؤسسة السجناء، مجلس الدولة:

ساعات العمل: من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.

رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة الكهرباء، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

ساعات العمل: من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

وزارات الخارجية، البيئة، الشباب والرياضة، الثقافة، الصناعة والمعادن: