حقيقة زيادة منحة البطالة 2024 في الجزائر (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - تعد منحة البطالة في الجزائر واحدة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم الشباب وتوفير بعض الاحتياجات الأساسية لهم، وانتشرت مؤخرًا شائعات تفيد بزيادة قيمة منحة البطالة في عام 2024 إلى 17 ألف دينار جزائري، ولكن ما الحقيقة وراء هذه الأنباء؟ وهل تم بالفعل إقرار هذه الزيادة؟

حقيقة زيادة منحة البطالة في عام 2024

وفي تصريح رسمي خلال أحد اللقاءات، أوضح رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، أنه سيتم بالفعل رفع قيمة منحة البطالة، لكن الزيادة متوقعة في عام 2025 وليس في عام 2024، وهذا التصريح أدى إلى بعض الالتباس بين المواطنين، حيث اعتقد البعض أن الزيادة ستحدث في العام الحالي، وفي الواقع لا توجد أي زيادة في منحة البطالة في الوقت الراهن، وتظل القيمة الحالية للمنحة 15 ألف دينار جزائري، وهي القيمة التي تم تحديدها بداية عام 2024 بعد أن كانت 13 ألف دينار جزائري في السابق.

القيمة الحالية لمنحة البطالة في الجزائر

القيمة الحالية للمنحة: تبلغ منحة البطالة حاليًا 15 ألف دينار جزائري.

تبلغ منحة البطالة حاليًا 15 ألف دينار جزائري. التغيير السابق: كانت قيمة المنحة 13 ألف دينار جزائري قبل أن يتم رفعها إلى 15 ألف دينار مع بداية عام 2024.

متى ستتم زيادة منحة البطالة؟

وبحسب تصريحات رئيس الجمهورية، من المتوقع أن يتم رفع قيمة منحة البطالة بداية عام 2025، وهذا القرار يأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للشباب الجزائري، حيث تم الاعتراف بأن القيمة الحالية قد لا تكون كافية لتغطية جميع متطلباتهم.