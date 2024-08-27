العالم اليوم - آبل تحدد موعد الكشف عن أحدث هواتفها

انتم الان تتابعون خبر آبل تحدد موعد الكشف عن أحدث هواتفها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 27 أغسطس 2024 04:21 صباحاً - أعلنت شركة آبل أنها ستعقد حدثها للخريف في التاسع من سبتمبر في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية ومن المتوقع أن تكشف عن سلسلتها الجديدة من هواتف آيفون.

ويتوقع محللون دورة تحديث قوية لطائفة من أجهزة آيفون الجديدة تمثل فيها ميزات الذكاء الاصطناعي نقطة الترويج الرئيسية.

وكشفت آبلفي مؤتمرها السنوي للمطورين في يونيو عن استراتيجية للذكاء الاصطناعي طال انتظارها تدمج تقنية "ذكاء آبل" الجديدة في مجموعة تطبيقاتها منها سيري وإدخال روبوت الدردشة تشات جي.بي.تي لشركة أوبن إيه.آي في أجهزتها.

وسيكون كشف آبل المقبل عن الأجهزة الجديدة مهما نظرا لسعيها للتخلص من تباطؤ عالمي في المبيعات، وخاصة في الصين.

وسيظهر الحدث أيضا مدى إدماج آبل للذكاء الاصطناعي في أجهزتها من الجيل التالي.