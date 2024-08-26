نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الفرنسية تعلن التهم الموجهة إلى دوروف مؤسس "تلجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام نقلا عن الشرطة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن مؤسس "تلجرام" بافل دوروف متهم بـ "رفض التعاون في قضايا الجرائم في برنامج المراسلة الخاص به".

وبحسب وكالة "رويترز" فإن "الرئيس التنفيذي لشركة تلغرام متهم برفض التعاون في قضايا الجرائم الإلكترونية والمالية في تطبيق المراسلات تلجرام"، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال دوروف رهن الاحتجاز ويجري التحقيق معه.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن دوروف اعتقل في مطار لوبورجيه بباريس مساء السبت، مشيرة إلى أن دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على قائمة الأشخاص المطلوبين لفرنسا، وقد تم وضعه في الحجز المؤقت.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن القضاء الفرنسي يرى أن هناك أسبابا من بينها رفض "تلغرام" التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطا في عدد من الجرائم منها الاتجار بالمخدرات والجرائم ضد الأطفال والاحتيال.

وطالبت السفارة الروسية في باريس السلطات الفرنسية بضمان حماية حقوق دوروف وتوضيح سبب احتجازه.

وقالت الخارجية الروسية أن موسكو تترقب رد فعل المنظمات الدولية على احتجاز دوروف في فرنسا.