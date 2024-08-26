نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العسومي يشيد بجهود المؤسسات الدينية في نشر وترشيد الوعي بقضايا المرأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي في انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف والذي يعقد في القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تحت عنوان: "دور المرأة في بناء الوعي" بمشاركة أكثر من 60 دولة بشخصيات فاعلة إقليميًا ودوليًا.

وفي إطار مشاركته في هذا المؤتمر، ثمن "العسومي" الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدور الكبير الذي تلعبه المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية، في نشر رسالة الإسلام الوسطية في العالم.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي بأجندة المؤتمر، لافتًا إلى أن المؤتمر في دورته الحالية يسلط الضوء على دور المرأة في بناء الوعي وتأثيرها في مجالات الحياة والعمل، وهو موضوع غاية في الأهمية نظرًا لأهمية الدور المؤثر الذي تلعبه المرأة في مختلف القضايا، مؤكدًا على أهمية دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي بقضايا المرأة والنهوض بدورها ومكانتها في المجتمع.





