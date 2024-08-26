أول تعليق من ماكرون بعد إلقاء القبض على مالك منصة تليجرام الروسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 أغسطس 2024 05:33 مساءً - علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، على قبض الشرطة الفرنسية على مالك منصة تليجرام الروسي بافيل دوروف خلال تواجدة في مطار لو بورجيه بـ فرنسا.

وقال ماكرون في تصريحات صحفية، إن اعتقال مالك منطقة تلجرام ليس أمرا سياسيا.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن اعتقال بافيل دوروف تم في سياق "التحقيقات القضائية الجارية".

وقضت السلطات القضائية الفرنسية بتمديد فترة احتجاز مؤسس تطبيق تليجرام للمراسلات بافيل دوروف، الذي ألقي القبض عليه في وقت سابق في مطار لو بورجيه، وفقا لوكالة فرانس برس اليوم الاثنين.

وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن فترة الاحتجاز الأولية للاستجواب يمكن أن تستمر حتى 96 ساعة.

ذكرت قناة إل سي آي التلفزيونية، في وقت سابق، أن دوروف، اعتقل في مطار لو بورجيه في فرنسا في وقت متأخر من يوم 24 أغسطس.

وعلى جانب آخر، قالت قناة تي إف 1 التلفزيونية، إنه تم وضعه قيد الاحتجاز وقد يتم تقديمه للمحاكمة قريبا.

ووفقا للقناة، قد يُتهم دوروف بالإرهاب والاتجار بالمخدرات والاحتيال وغسيل الأموال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.