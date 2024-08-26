العالم اليوم - رئيس هيئة الأركان الإيرانية: الانتقام لهنية أمر حتمي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 04:25 مساءً - أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إن الانتقام لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران "أمر حتمي لا مفر منه".

وقال باقري "هذه الحادثة (اغتيال هنية) لا يمكن نسيانها، والانتقام لدماء الشهيد إسماعيل هنية مؤكد من قبل محور المقاومة وإيران".

وأضاف "اغتيال الشهيد هنية في طهران أمر لا يمكن نسيانه والانتقام لدمائه من قبل محور المقاومة أو من قبل إيران أمر حتمي".

وأكد أن إيران هي من يقرر الانتقام وأن محمور المقاومة سيتحرك بشكل منفصل ومستقل، في إشارة إلى عملية "يوم الأربعين" التي نفذها "حزب الله" ضد إسرائيل ردًا على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر.