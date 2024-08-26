العالم اليوم - النفط يقفز بـ 3% بعد إعلان وقف الإنتاج في ليبيا

انتم الان تتابعون خبر النفط يقفز بـ 3% بعد إعلان وقف الإنتاج في ليبيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 02:19 مساءً - ارتفعت أسعار النفط نحو ثلاثة بالمئة، خلال تعاملات الاثنين، بعد تقارير عن وقف شبه كامل للإنتاج في ليبيا، مما أضاف إلى مكاسب سابقة نتيجة مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى اضطراب إمدادات النفط من المنطقة.

تحرك الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.30دولار، أو2.91 بالمئة، إلى 81.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 1148 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.22دولار، أي 2.97 بالمئة، إلى 77.05 دولار للبرميل.

وبلغ سعر برنت خلال جلسة التداول اليوم 81.35 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى خلال 11 يوما.

وقفزت الأسعار بعد أن أعلنت حكومة البرلمان الليبي التي تتخذ من شرق ليبيا مقرا الاثنين حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر.

ومعظم حقول النفط تقع تحت سيطرة حكومة البرلمان الليبي. ولم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، التي تسيطر على موارد النفط، هذا الأمر.

وارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل أمس الأحد، وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا في لبنان باستخدام حوالي 100 طائرة لإحباط هجوم أكبر.

كما ارتفع الخامان بأكثر من اثنين بالمئة الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بدء خفض أسعار الفائدة قريبا.

وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة "احتمال تيسير السياسة النقدية عزز المعنويات في سوق السلع الأساسية".

وقالت بريانكا ساشديفا محللة الأسواق البارزة في فيليب نوفا إن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن تحركات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ضمن أوبك+ الذين يعتزمون زيادة الإنتاج في وقت لاحق من العام.