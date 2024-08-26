العالم اليوم - وفاة إيركسون.. مدرب "الجيل الذهبي" الإنجليزي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 02:19 مساءً - بعد صراع طويل مع مرض السرطان، أعلن الاثنين وفاة أحد كبار المدربين بعالم كرة القدم، السويدي سفين غوران إيركسون.

أعلن وكيل أعمال مدرب كرة القدم السويدي سفين-غوران إريكسون، الذي كان أول مدرب أجنبي يقود المنتخب الوطني الإنجليزي، وفاته اليوم الاثنين عن 76 عاما.

ويعتبر إيركسون من رواد كرة القدم نهاية التسعينيات وبداية الألفية، واشتهر كثيرا بعد توليه تدريب المنتخب الإنجليزي خلال كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، وكأس العالم 2006 في ألمانيا.

وبرز إيركسون في الأوساط الرياضية الإنجليزية، بسبب توليه تدريب "الجيل الذهبي" الإنجليزي، حيث كان يمتلك نخبة من أفضل لاعبي العالم، مثل فرانك لامبارد وستيفن جيرارد وواين روني ومايكل أوين.

وعانى إيركسون في الفترة الماضية من مرض السرطان، حيث دخل مرحلة لا عودة فيها، طبيا، وقامت جهات عدة بتكريمه في بريطانيا وإيطاليا وبلده السويد.

ودرب إيركسون في إيطاليا طويلا، وأشرف على أندية روما وسامبدوريا وفيورنتينا ولاتسيو، والأخير حقق معه لقب الدوري الإيطالي عام 2000 في أوج ثورة "السيريا آ".