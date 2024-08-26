اقتحام جديد للمسجد الأقصى

اقتحام جديد للمسجد الأقصىاقتحم مستعمرون اليوم، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافت أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس ونشرت عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

من ناحية أخرى، اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الإثنين، قرية دير قديس غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن عشرات المستعمرين بحماية قوات الاحتلال، اقتحموا المنطقة الشرقية من القرية، وداهموا عددا من المنازل المهجورة، قبل انسحابهم من المنطقة.

يشار إلى أن المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم بشكل كبير، ومنذ مطلع عام 2024 وحتى نهاية يونيو الماضي أقام مستعمرون 17 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين في الضفة الغربية.