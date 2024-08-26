العالم اليوم - مقتل 40435 فلسطينيا في غزة و644 بالضفة منذ 7 أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر مقتل 40435 فلسطينيا في غزة و644 بالضفة منذ 7 أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 12:24 مساءً - قالت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الاثنين إن 33 فلسطينيا قتلوا وأصيب 66 جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة إنه عدد القتلى ارتفع، نتيجة لذلك، إلى أكثر من 40435 قتيلا و93534 جريحا وذلك منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكانت تقارير سابقة اليوم الاثنين تحدثت أيضا عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعد مقتل شابين بالقرب من سلفيت.

وأشارت إلى أن عدد القتلى في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ارتفع منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 644 شهيدا، بينهم 147 طفلا.

وكان مسؤولون فلسطينيون بقطاع الصحة قالوا لرويترز اليوم الاثنين إن 6 فلسطينيين قتلوا في ضربة إسرائيلية قرب شاطئ مدينة غزة.

وفي تطور ذي صلة، تم إخلاء أحد آخر المستشفيات العاملة في قطاع غزة من المرضى مع اقتراب القوات الإسرائيلية.

وأشارت التقارير إلى أن مستشفى شهداء الأقصى، الكائن في دير البلح هو المستشفى الرئيسي الذي يخدم وسط قطاع غزة، مهدد بالإغلاق.