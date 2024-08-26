العالم اليوم - تراجع ثقة الشركات في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 12:24 مساءً - أظهر مسح، الاثنين، استمرار تراجع ثقة الشركات الألمانية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مما يقوض آمال التعافي لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 86.6 في أغسطس من 87.0 في يوليو، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم لقراءة 86.0.

وقال كليمنس فويست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".

وذكر المعهد أن استطلاعه الذي شمل نحو 9000 مدير خلص إلى أن ثقة الشركات استمرت في التراجع كما قيمت وضعها الحالي على أنه أسوأ.

وقال خبير الاقتصاد في المعهد كلاوس فولرابه "استقر الاقتصاد الألماني في حالة ركود"، مشيرا إلى نقص الطلبات في جميع القطاعات وضعف الاستثمار وأضاف أن المستهلكين مترددون في الإنفاق بسبب عدم اليقين بشأن التضخم.

وتوقع فولرابه أن يشهد الربع الثالث مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، الذي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.