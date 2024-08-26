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‏الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.

وفي وقت سابق، صوت ‏مجلس النواب الليبي، بالموافقة على إنهاء ولاية حكومة "الدبيبة" واعتبار الحكومة الليبية برئاسة "أسامة حماد" هي الحكومة الشرعية.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي ‏عقيلة صالح، إن العاصمة الليبية طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة أعلنت وجودها بعد انتخابات مجلس النواب.

وأضاف ‏رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: “نسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب”.
 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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