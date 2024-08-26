نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا تعلن حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا، حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.
وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الليبي، بالموافقة على إنهاء ولاية حكومة "الدبيبة" واعتبار الحكومة الليبية برئاسة "أسامة حماد" هي الحكومة الشرعية.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن العاصمة الليبية طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة أعلنت وجودها بعد انتخابات مجلس النواب.
وأضاف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: “نسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب”.