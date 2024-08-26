نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 قتلى بانهيار منجم في زامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشلت 8 جثث من منجم حصى في زامبيا انهار الأحد، في "حادث مأسوي" وقع صباحا على بعد نحو 45 كلم شرق العاصمة لوساكا، حسبما أعلنت الشرطة مساء.

وقالت الشرطة إن "الحادث الذي وقع إثر انهيار في موقع المنجم، أسفر للأسف عن سقوط ضحايا" قرب تشونغوي، مضيفة أن عمال الإنقاذ "عملوا بلا كلل طوال اليوم لانتشال عدد غير معروف من الأشخاص الذين كانوا يحملون الحصى في الموقع وقت وقوع المأساة".

وأشارت الشرطة إلى أن عمليات الإنقاذ التي توقفت مساء بسبب "الظروف الصعبة" في الموقع، من المقرر أن تستأنف فجر الإثنين.

وإضافة إلى المسعفين، تمت تعبئة رجال إطفاء واستؤجرت حفارة خاصة للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وتضم زامبيا الكثير من مناطق التعدين، وتشهدت حوادث دامية بشكل متكرر.

وفي ديسمبر 2023، قتل نحو 30 من عمال المناجم في انهيار منجم للنحاس شمالي البلاد، إثر انهيار طيني ناجم عن أمطار غزيرة.