نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيم يشاهد اختبار أداء لمسيّرات كورية شمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، الإثنين، إن الزعيم كيم جونغ أون شاهد اختبار أداء لطائرات مسيّرة تم تطويرها في البلاد.

وأضافت الوكالة أن "كيم زار يوم السبت معهد الطائرات المسيّرة التابع لأكاديمية علوم الدفاع في كوريا الشمالية، وشاهد اختبارا ناجحا لطائرات مسيّرة تحدد بشكل صحيح أهدافا بعينها، وتدمرها بعد التحليق في مسارات محددة سلفا".

وقالت الوكالة إن كيم دعا إلى إنتاج المزيد من الطائرات المسيّرة الانتحارية، لاستخدامها في وحدات العمليات الخاصة والمشاة التكتيكية.

وأضافت أن كيم دعا أيضا إلى إجراء المزيد من الاختبارات للتطبيق القتالي للمسيّرات، لتزويد الجيش الكوري الشمالي بها في أقرب وقت ممكن.

ونشرت الوكالة صورا لكيم أثناء تفقد المسيّرات ذات اللون الأبيض، لكنها موهتها فبدت غير واضحة الملامح.

وعززت بيونغيانغ قدراتها في الحرب التكتيكية التي تتضمن صواريخ قصيرة المدى ومدفعية ثقيلة تهدف إلى ضرب الجنوب، بعد أن أحرزت تقدما كبيرا في برامج الصواريخ البالستية والنووية الأبعد مدى.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم تفقد أيضا مواقع بناء العديد من المصانع يومي السبت والأحد.