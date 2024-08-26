نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: تدمير 20 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، وقد تم تدمير 20 طائرة دون طيار أوكرانية واعتراضها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.



وأوضحت الوزارة، أن أنظمة الدفاع الجوي "أسقطت 9 مسيرات فوق أراضي منطقة ساراتوف، و3 فوق أراضي منطقة كورسك، و6 مسيرات فوق كل من أراضي مناطق بيلغورود وبريانسك وتولا، ثم طائرتين فوق كل من أراضي أوريول وريازان".

وقال حاكم المنطقة رومان باسورجين على تطبيق تلغرام إن مجمعا سكنيا في مدينة ساراتوف تضرر جراء الحطام المتساقط من طائرات مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وأضاف "نقلت امرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة. الأطباء يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ حياتها".