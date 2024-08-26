العالم اليوم - لهذه الأسباب.. مارك شنايدر يخسر منصب الرئيس التنفيذي لنستله

انتم الان تتابعون خبر لهذه الأسباب.. مارك شنايدر يخسر منصب الرئيس التنفيذي لنستله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 07:42 صباحاً - أقيل مارك شنايدر من منصب الرئيس التنفيذي لشركة نستله على الرغم من النجاح الذي حققه في قيادة أكبر شركة لتصنيع الأغذية في العالم خلال جائحة كوفيد-19 وزيادة هوامش‭‭‭ ‬‬‬الأرباح رغم أزمة سلسلة التوريد اللاحقة وكذلك في تنفيذ عملية إعادة تنظيم تاريخية.

ورفضت شركة نستله التعليق على طبيعة رحيله عندما أعلنت عن ذلك الخميس، كما لم يرد شنايدر على طلب للتعليق، لكن ثلاثة مصادر قالت لرويترز، الجمعة، إن المدير التنفيذي تم فصله.

وقال أحد المصادر إن القرار اتخذ بعد أن صار مجلس إدارة نستله قلقا بشكل متزايد إزاء ضعف نمو المبيعات. كما أشارت المصادر إلى مخاوف بشأن تباطؤ تطوير المنتجات.

وقال برونو مونتيني المحلل في شركة بيرنشتاين "قبل عامين، لم يكن مارك شنايدر يرتكب أي خطأ، والآن يبدو أنه مخطئ في كل شيء"، مشيرا إلى انخفاض سهم نستله، الذي هوى بنحو 30 بالمئة من أعلى مستوى له خلال الجائحة في أوائل عام 2022.

وردا على سؤال خلال تصريحات عقب إعلان نتائج الشركة في يوليو أقر شنايدر بأن قيود سلاسل التوريد في عام 2022 لم تترك سوى "طاقة أقل" للابتكار وهو ما قال إنه ربما ساعد عن غير قصد السلع التي تحمل العلامات التجارية الخاصة، أو العلامات التجارية للمتاجر، على المنافسة.