العالم اليوم - سماع دوي 7 انفجارات ضخمة في كييف

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 26 أغسطس 2024 07:42 صباحاً - أفاد مراسلنا في العاصمة الأوكرانية ببسماع دوي انفجارات عنيفة الآن في كييف، كما نقلت وكالة فرانس برس، قبل قليل، بسماع دوي انفجارات في كييف، ولم يعرف ما إذا كان سبب ذلك هجوم صاروخي روسي أم بالطائرات المسيرة.

وأفادت فرانس برس لاحقا بسماع دوي 7 انفجارات على الأقل في كييف صباح الاثنين، في ظل تحذير على مستوى البلاد من هجمات جوية روسية.

وأعلنت قنوات على تلغرام وقوع انفجارات في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك مدينة لوتسك، شمال غربي البلاد، حيث أفاد مسؤولون بأن هجوما ألحق أضرارا بمبنى سكني.

وفي وقت سابق، قال الجيش الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على كييف، وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تلغرام إنه تم تدمير ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة لدى اقترابها من المدينة في المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وأضاف أن التقديرات الكاملة لحجم الهجوم سيُعلن عنها في وقت لاحق اليوم.