نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 قتلى بانهيار منجم حصى في زامبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتُشلت ثماني جثث من منجم حصى انهار الأحد في زامبيا، في "حادث مأسوي" وقع صباحا على بُعد نحو 45 كلم شرق العاصمة لوساكا، حسب ما أعلنت الشرطة مساءً.

وقالت الشرطة، إن "الحادث الذي وقع إثر انهيار في موقع المنجم، أسفر للأسف عن سقوط ضحايا" قرب تشونغوي، حسب وكالة "فرانس برس".

وأضافت أن عمال الإنقاذ "عملوا بلا كلل" طوال اليوم لانتشال عدد غير معروف من الأشخاص الذين كانوا يحملون الحصى في الموقع وقت وقوع المأساة.

وأشارت الشرطة، إلى أن عمليات الإنقاذ التي توقفت مساءً بسبب "الظروف الصعبة" في الموقع، من المقرر أن تُستأنف فجر الاثنين.

إضافة إلى المسعفين، تمت تعبئة رجال إطفاء واستؤجرت حفّارة خاصة للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

وتضم زامبيا الكثير من مناطق التعدين وتشهدت حوادث دامية بشكل متكرر.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قضى نحو 30 من عمّال المناجم في انهيار منجم للنحاس في شمال البلاد إثر انهيار طيني ناجم عن أمطار غزيرة.