16 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزة

16 شهيداً في قصف إسرائيلي على غزةاُستشهد 16 فلسطينياً وأصيب آخرون بجروح اليوم، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة.

ففي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، استشهد فلسطينيان في غارة لطائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على وسط المدينة، إضافة استشهاد اثنين وإصابة آخرين في قصف آخر استهدف مجموعة من المواطنين بحي الشيخ ناصر بالمدينة.

ووصل 3 شهداء فلسطينيين لمجمع ناصر الطبي بخان يونس تم انتشالهم من بلدة القرارة شمالي المدينة. كما سجلت إصابة في قصف استهدف مواطنين بمحيط دوار السدرة في بلدة عبسان الكبيرة.

وفي سياق متصل، استشهد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على منطقة عريبة بمدينة رفح جنوبي القطاع، إلى جانب استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في قصف استهدف شقة سكنية قرب مفترق العيون شمالي المدينة. كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل بحي الزيتون في رفح.

وفي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، توغلت آليات الاحتلال على شارع 8 قرب مفترق دولة، وسط إطلاق نار مكثف. كما سجلت إصابة أخرى جراء سقوط قذيفة مدفعية بحي الصبرة، إلى جانب سقوط عدد من المصابين نتيجة قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مسجد صلاح الدين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40.405 شهداء، و93.468 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، مما أسفر عن استشهاد 71 شخصا وإصابة 112 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة، لليوم الـ324 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، مما أدى إلى وضع إنساني كارثي مع وجود آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، بينما لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات في الوصول إليهم .