نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حريق على الحدود الجزائرية التونسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت بلدية الزيتونة الجزائرية بولاية الطارف على الحدود التونسية مساء الأحد حريقا في منطقة حراجية قريبة جدا من مساكن المواطنين.



وقالت الحماية المدنية إن عملية إخماد الحريق شاركت فيها الوحدة الرئيسية بولاية طارف مدعمة بالرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات ووكل من وحدة بوحجار وعين العسل.

وشاركت في العملية وحدات حماية الغابات، كما تمت الاستعانة بمروحيات الجيش.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن السلطات المحلية لولاية الطارف أعلنت عن اندلاع حريق على مستوى منطقة مشتة الحمراء ببلدية الزيتونة حيث يتم العمل على السيطرة عليه بعد تسخير 3 طائرات انطلقت من مطار رابح بيطاط بعنابة ومروحتين تابعتين للجيش بالإضافة إلى "درون".

وذكرت خلية الإعلام والاتصال بديوان والي ولاية الطارف عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك" أن الحريق متحكم فيه وعملية إخماده متواصلة من قبل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات.

من جهتها نشرت مصالح الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية صورا من تدخل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الطارف مدعمة بالرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات وكل من وحدة بوحجار وعين العسل لإخماد الحريق.



هذا وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة لحرائق الغابات عبر الجزائر.

وأفاد بيان للمديرية أن حريق أدغال وأحراش شب بقرية تيفزوين ببلدية أزفون في تيزي وزو، أخمدته عناصر الحماية فيما لا تزال عملية الحراسة متواصلة.

وفي البليدة، اندلع حريق أدغال وأحراش بمنطقة سي لكحل ببلدية الأربعاء حيث لا تزال عملية الإخماد متواصلة.

وبولاية بجاية، شب حريق أحراش وأدغال بالمكان المسمى القوش ببلدية تاسكريوت ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

أما في سكيكدة فقد اندلع حريق غابة بيازن ببلدية عين قشرة تمكن أفراد الحماية من إخماده.

كما اندلع حريق بولاية بومرداس وتحديدا في قرية الزحاحفة ببلدية أولاد عيسى، وفي غابة الحجاجية ببلدية المشروحة بسوق أهراس ولا تزال عملية الإخماد متواصلة