العالم اليوم - كييف تتهم مينسك بـ"حشد" قوات عند الحدود.. وتوجه تحذيرا صارما

انتم الان تتابعون خبر كييف تتهم مينسك بـ"حشد" قوات عند الحدود.. وتوجه تحذيرا صارما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 أغسطس 2024 09:28 مساءً - حذرت أوكرانيا، الأحد، بيلاروسيا من ارتكاب ما وصفتها بـ"أخطاء مأساوية"، متهمة مينسك بنشر قواتها على الحدود بين البلدين.

وقالت الخارجية الأوكرانية في بيان إن بيلاروسيا نشرت عددا كبيرا من القوات والعتاد على الحدود مع أوكرانيا بحجة إجراء تدريبات عسكرية.

وأضافت الوزارة أن قوات العمليات الخاصة في بيلاروسيا كانت من بين العسكريين المنتشرين على الحدود.

وبحسب البيان، فقد تضمن العتاد دبابات ومدفعية وأنظمة دفاع جوي ومعدات هندسية في منطقة غوميل بالقرب من الحدود الشمالية لأوكرانيا تحت ستار إجراء تدريبات.

وأضافت الخارجية الأوكرانية: "نحذر سلطات بيلاروسيا من ارتكاب أخطاء مأسوية بحق بلادها بضغط من موسكو، ونحض قواتها المسلحة على وضع حد لتحركات غير ودية".

وكانت بيلاروسيا سمحت لقوات روسية باستخدام أراضيها منطلقا لعمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير 2022.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الأحد، أن قوات بلاده تقدمت لمسافة 3 كيلومترات في منطقة كورسك الروسية واستولت على بلدتين أخريين.