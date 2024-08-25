حزب الله يشن هجوم واسع على إسرائيل

حزب الله يشن هجوم واسع على إسرائيلأعلن حزب الله اليوم شن هجوم واسع بعدد كبير من المسيرات وأكثر من "320 صاروخ" كاتيوشا على مواقع وثكنات في شمال إسرائيل.

وأوضح الحزب "الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلاً لعبور المسيرات الهجومية باتجاه هدفها المنشود في عمق الكيان.

وقال إنه "بالتزامن" مع ذلك، استهدف مقاتلوه "عددا من مواقع وثكنات العدو ومنصات القبة الحديدية في شمال فلسطين المحتلة بعدد كبير من الصواريخ" معلنا أن "العمليات العسكرية ستأخذ بعض الوقت للانتهاء".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارات وقصف مدفعي إسرائيلي على العديد من المناطق في جنوب لبنان، بعضها بعيد نسبيا عن الحدود، من دون الإبلاغ عن سقوط قتلى.

من جانبها قالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن من المتوقع استئناف العمليات في مطار بن جوريون اليوم بعد تعليق العمليات جراء هجوم نفذته جماعة حزب الله على إسرائيل.

وأضافت الهيئة أن الطائرات التي تم تحويلها إلى مطارات بديلة منها مطار رامون ستقلع وتعود إلى مطار بن جوريون".