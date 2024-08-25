تعطل الموقع الإلكتروني لمطار بن جوريون في إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 أغسطس 2024 11:29 صباحاً - تعطل الموقع الإلكتروني الخاص بمطار بن جوريون الدولي في إسرائيل، اليوم الأحد، على ما يبدو بسبب الضغط الزائد من جانب الأشخاص الذين يقومون بالتحقق من رحلاتهم، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وكانت هيئة المطارات الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أنه بعد تقييم الوضع، من المقرر أن يعود مطار بن جوريون إلى نشاطه المعتاد بحلول الساعة السابعة صباحًا، بما يشمل عمليات الإقلاع والهبوط.

وطلبت هيئة المطارات الإسرائيلية من الجمهور متابعة رحلاتهم الجوية على الموقع الالكتروني الخاص بها.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان، بغية إجهاض استعدادات حزب الله اللبناني لشن هجمات واسعة على إسرائيل.

وذكر جيش الاحتلال أن طائراته الحربية، بناءً على توجيهات من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات العسكرية، هاجمت أهدافًا لحزب الله، كانت تشكل تهديدًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

من جانبه، قرر رئيس بلدية حيفا، صباح اليوم، فتح الملاجئ العامة في جميع أنحاء المدينة، على خلفية تقييم أمني، إثر الأحداث التي وقعت صباح اليوم على الحدود مع لبنان.

وكان وزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، أعلن عن "وضع خاص في الجبهة الداخلية لمدة 48 ساعة".

وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لجيش الاحتلال بوضع تعليمات خاصة للسكان والحد من التجمعات وإغلاق المواقع في الأماكن ذات الصلة.