نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدوان إسرائيلي مُكثف على لبنان وقطاع غزة: استهداف مكثف وتفاقم الأزمة الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل عن تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ 40 هجومًا على جنوب لبنان، وتحذيره المواطنين المتواجدين في مناطق الاستهداف بالابتعاد عن المناطق المستهدفة.

تأتي هذه الهجمات في إطار عدوان إسرائيلي مُكثف وغير مسبوق على قطاع غزة ولبنان، حيث تستمر العمليات الجوية والبرية والبحرية منذ السابع من أكتوبر 2023، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة

تواجه غزة أوضاعًا إنسانية كارثية نتيجة العدوان المستمر والحصار الإسرائيلي المفروض منذ 17 عامًا.

يتعرض سكان القطاع لقصف عنيف طال معظم مناطقهم، مما أدى إلى تدمير مربعات سكنية كاملة وتشريد نحو 90% من سكان القطاع.

تزامنًا مع ذلك، يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء والوقود، مما أدى إلى تفاقم المجاعة والظروف الصحية المتدهورة.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

في تطور خطير، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق عدوانه ليشمل جنوب لبنان، حيث نفذ 40 هجومًا جويًا مستهدفًا مواقع مختلفة.

تأتي هذه الهجمات وسط تحذيرات للسكان المدنيين بضرورة الابتعاد عن المناطق المستهدفة لتجنب الخطر.

يعكس هذا التصعيد الإسرائيلي الجديد تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة وتزايد حدة النزاع المسلح.

الوضع في محافظتي غزة والشمال

تتواصل المعاناة في محافظتي غزة والشمال بشكل خاص، حيث يعاني السكان من قيود إسرائيلية مشددة تزيد من حدة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

مع استمرار الحرب وتزايد الضغوطات على السكان المحليين، تبرز الحاجة الملحة للتدخلات الإنسانية الدولية لتوفير الإمدادات الأساسية وإنهاء الحصار الذي يفاقم من أزمة السكان.

استمرار الجرائم والمجازر

تشير التقارير إلى تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لمئات الغارات الجوية والقصف المدفعي في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وقد تسببت هذه الهجمات في مجازر دامية، حيث استهدفت المناطق المدنية بشكل مباشر، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا من الأطفال والنساء، في مشهد يعكس عمق الأزمة الإنسانية والتدمير الشامل الذي يمارسه الاحتلال.