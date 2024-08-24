نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة ترسل الأوكرانيين إلى حتفهم لقلة الأمريكيين المستعدين للموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر الصحفي الأيرلندي تشي باوز أن أحد الأسباب الرئيسية وراء قيام الولايات المتحدة بتمويل القوات الأوكرانية في النزاع مع روسيا هو التراجع الديموغرافي الكبير في الولايات المتحدة.

وقال باوز على منصة "إكس": "هناك سبب وراء حاجة الولايات المتحدة للأوكرانيين وأي شخص آخر لديه من الحماقة ما يكفي للموت في القتال من أجلهم في الحروب الإمبريالية لتحقيق مكاسب مالية، أمريكا ببساطة ليس لديها عدد كاف من الأشخاص المستعدين للموت. حيث أنه وفقا للبنتاجون، من بين هؤلاء أولئك الذين هم حاليا في سن الخدمة العسكرية في الولايات المتحدة، أكثر من 70% منهم غير مؤهلين، أو يعانون من زيادة الوزن، أو يعانون من أمراض عقلية وغيرها".

وأرفق الصحفي منشوره بإحصاءات رسمية عن معدلات المواليد في الولايات المتحدة، حيث يمكن ملاحظة تراجع قياسي في المؤشرات لعام 2023.

وأفاد تقرير صادر عن مكتب الميزانية بالكونغرس بأن الوفيات في الولايات المتحدة سوف تتجاوز معدلات المواليد بحلول عام 2040، ودون تدفق مناسب للمهاجرين، سيبدأ عدد سكان البلاد في الانخفاض.

وأكد مركز بيو للأبحاث، أن نسبة الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 34 عاما والذين لديهم طفل واحد على الأقل تقدر بنحو 27%، بعد أن كانت 60% في عام 1993.