نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 عسكريين خلال اشتباكات وسط قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء السبت، عن مقتل ثلاثة من جنوده خلال العمليات وسط غزة ليرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش إلى 699 قتيلًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشار بيان الجيش إلى أنه تم إبلاغ عائلات "اللواء (احتياط) دانيل باتشينيوك، 26 عاما، من بات يام، والرائد (احتياط) نيتاي ميتودي، 23 عاما، من عسقلان، وهما في اللواء 6310، لواء القدس، في معركة وسط قطاع غزة".

بالإضافة إلى "اللواء (احتياط) يانيف يتسحاق أورين، 35 عاما، من عين جدي، مقاتل في الكتيبة 8119، لواء القدس".

وبحسب الجيش "يظهر التحقيق الأولي أن الجنود قاموا، صباح الخميس المنصرم، بعملية لواء في حي الزيتون، شمال محور نتساريم. وفي الساعة 08:23 استعدت قوة من المديرية العامة للمناطق البحثية التابعة للواء 16 احتياط للدخول إلى منزل خاص مكون من طابقين لتوسيع المنطقة الأمنية".

وأكد البيان أنه "في البداية قاموا بمسحه ضوئيا بطائرات دون طيار وكان كل شيء على ما يرام. وعندما بدأت القوة بالدخول، كان لدى قائد الفريق واثنين من المسلحين الوقت الكافي لدخول المنزل، حيث تم رصد كاميرا عكسية مثبتة في مكان قريب من القوة وقامت بتفعيل عبوة موضوعة على جدار مجاور".

وأضاف البيان: "قُتل ثلاثة مقاتلين بقوا بالخارج، وأصيب ثلاثة بجروح خطيرة، وأربعة بجروح متوسطة، واثنان بصدمة. ويبدو أيضا أن الكاميرا الخلفية الصغيرة التي لا يمكن التعرف عليها تقريبا هي التي قامت بتنشيط شحنة التفجير".