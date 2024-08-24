رئيس بولندا يعترف بمشاركة دبابات بلاده في الهجوم الأوكراني على كورسك

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أحمد جودة - القاهرة - اعترف الرئيس البولندي أندريه دودا بأن الدبابات التي أرسلتها بلاده إلى أوكرانيا تشارك في هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية.

وقال دودا، بعد اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي في كييف، إن "دبابات PT-91 Twardy، التي تم إرسالها منذ أكثر من عام من بولندا، تدافع اليوم عن أوكرانيا في ساحة المعركة، وتقاتل في مقاطعة كورسك".

كما تعهد بمواصلة الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا في "سعيها للانضمام إلى حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي".

ووصل دودا، اليوم السبت، إلى كييف في زيارة غير معلنة، ويشارك في احتفالات أوكرنيا بعيد الاستقلال.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، أن هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة كورسك يحدث بدعم شامل من الغرب الذي أجاز هذه التحركات.

وشنت القوات الأوكرانية في 6 أغسطس الجاري هجوما مباغتا على مقاطعة كورسك الحدودية جنوب غربي روسيا، تسبب بمقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال.