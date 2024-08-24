العالم اليوم - بالفيديو.. صبي كرات ينجو من "كارثة" في الدوري الإنجليزي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 08:18 مساءً - كاد صبي من حاملي الكرات أن يلقى حتفه بعد سقوط شاشة إعلانات فوقه خلال مباراة وست هام ضد كريستال بالاس، والتي أقيمت، السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واضطر ثنائي فريق وست هام، توماش سوتشيك وجارود بوين، إلى التوقف عن احتفالهما بتسجيل هدف من أجل منع كارثة بإنقاذ صبي من حاملي الكرات سقطت فوقه شاشة إعلانات في المباراة التي فاز فيها الفريق بهدفين نظيفين على كريستال بالاس.

وكان سوتشيك سجل للتو الهدف الافتتاحي في الدقيقة 67 وقفز بوين على ظهره أثناء الاحتفال أمام جماهير الفريق الضيف في ملعب سيلهيرست بارك.

لكن بعض هؤلاء المشجعين اندفعوا نحو الملعب حيث انهارت اللوحات الإعلانية، وعلق أحد الصبية من حاملي الكرات تحت إحدى الشاشات.

وعلى الفور، سارع سوتشيك برفع الشاشة بينما ساعد بوين الصبي على الوقوف على قدميه.

بعد ذلك، تأكد اللاعبان من سلامة الصبي قبل استئناف اللعب، ومضى بوين ليسجل الهدف الثاني لوست هام بعد خمس دقائق.

وكان هذا الفوز هو الأول لوست هام تحت قيادة مدربه الجديد جولين لوبيتيغي.