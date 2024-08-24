العالم اليوم - تضارب الأنباء بشأن مصير إسرائيليين اختفيا في قلقيلية

انتم الان تتابعون خبر تضارب الأنباء بشأن مصير إسرائيليين اختفيا في قلقيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 04:21 مساءً - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه خلافا للتقارير، لم تتمكن قوات الجيش حتى الآن من تحديد مكان الإسرائيليين اللذين اختفيا في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، ولم يتم التحقق من صحة أنباء مغادرتهما المدينة.

وأفاد مراسل دوت الخليج بأن الشخصين دخلا إلى مدينة قلقيلية لتصليح مركبتهما قبل اختفائهما، ودخلت قوة من الجيش الاسرائيلي إلى المدينة للبحث عنهما.

وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد ذكرت أن قوات الأمن تمكنت من العثور على الإسرائيليين الذين فقدا في قلقيلية.

وأضافت أن عناصر من الجيش الإسرائيلي قد اقتحموا قلقيلية بعد انتشار أنباء عن اختفاء مواطنين إسرائيليين قصدا المدينة لإصلاح مركبتهما التي تعطلت.

وتابعت بأن قوة تابعة للجيش حاولت تحديد موقعهما في المدينة لكنها تعرضت لهجوم بقنبلة فردت بإطلاق النار وأصابت ملقي القنبلة، ثم انسحبت من المدينة.

وأفادت بأنه تم العثور على الإسرائيليين بعد دخولها إلى قلقيلية فيما أجرى الجيش من خلال الإدارة المدنية وأجهزة المخابرات، تحقيقا بشأن عملية الاختفاء.

وقالت مصادر إسرائيلية إن الجيش فتح تحقيقا بشأن ملابسات اختفاء الرجلين قبل أن يعاودا الظهور بحالة جيدة، وهو ما نفته إذاعة الجيش الإسرائيلي.