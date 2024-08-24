الإمارات تعلن نجاح جهود وساطة جديدة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا لتبادل أسرى حرب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏دولة الإمارات، نجاح جهود وساطة جديدة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا لتبادل أسرى حرب شملت 230 أسيرًا مناصفة بين الجانبين.

عملية عسكرية جديدة

بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

هجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل

وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس

الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.