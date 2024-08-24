نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏الخارجية الإماراتية: سنظل ملتزمون بدعم الشعب السوداني في استعادة السلام وضمان إيصال المساعدات التي يحتاج إليها بشدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة ‏الخارجية الإماراتية، إن دولة الإمارات ستظل ملتزمة بدعم الشعب السوداني في استعادة السلام وضمان إيصال المساعدات التي يحتاج إليها بشدة.

واستضافت سويسرا، وفودا من الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومصر وقوات الدعم السريع في محادثات بدعوة من واشنطن تهدف إلى إنهاء الصراع في السودان على الرغم من رفض الجيش السوداني المشاركة.

وقد انزلق السودان إلى الفوضى العام الماضي عندما تحولت التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى قتال مفتوح في العاصمة الخرطوم، قبل أن تنتشر في أنحاء البلاد.

وتأتي محادثات جنيف في الوقت الذي يواجه فيه المزيد من السكان الجوع الشديد والنزوح المضني، وتتزايد أعداد القتلى من المدنيين.