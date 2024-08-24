إحراق سيارات وانفجار أمام معبد يهودي في فرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 11:38 صباحاً - أُضرمت النار في سيارتين، اليوم السبت، أمام معبد يهودي في لا غراند موت بجنوب فرنسا، إحداهما تحتوي على أسطوانة غاز مما تسبب في انفجار أدى إلى إصابة شرطي بجروح، وفق ما أفاد قسم الدرك ورئيس البلدية.

وأفاد رئيس بلدية المدينة ستيفان روسينيول لوكالة «فرانس برس» بإصابة أحد عناصر الشرطة البلدية في الموقع الذي أضرمت فيه النار بسيارتين على الأقل.

من جانبه، أدان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، ما وصفه بأنه عمل «إجرامي» على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، مؤكدا أنه «يتم حشد كل الوسائل للعثور على مرتكب الجريمة».

وقال مصدر في الشرطة لصحيفة «لوفيجارو» إن التحقيقات لا تزال جارية، مشيرا إلى أنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وأبلغوا قوات الدرك حوالي الساعة 8:30 صباحًا.

وتوجه رئيس البلدية ومحافظ الدائرة، فرانسوا كزافييه لاوش، إلى الموقع. وأوضح الأخير: «لقد طلبت من الشرطة والدرك تعزيز أمن المصالح اليهودية في المدينة».

ومن المتوقع أن يحضر جيرالد دارمانين ورئيس الوزراء غابرييل أتال بعد الظهر، فيما وأعلن وزير الداخلية تعزيز الحراسة الثابتة أمام دور العبادة اليهودية.