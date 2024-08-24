العالم اليوم - "NMDC" توافق على طرح "إن إم دي سي إينرجي" في سوق أبوظبي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 09:28 صباحاً - وافق مجلس إدارة مجموعة "NMDC" على إجراء طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهم شركة "إن إم دي سي إنيرجي" - الإنشاءات البترولية الوطنية سابقاً – التابعة للمجموعة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال مجلس الإدارة، في اجتماع عقده الجمعة افتراضياً، إن عملية الإدراج في السوق المالي تظل رهن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعمل "إن إم دي سي إنيرجي"، على تقديم حلول شاملة ومتكاملة لقطاع الطاقة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء، مع توفير الخدمات المناسبة للعملاء في العمليات البرية أو البحرية في مجالي النفط والغاز.

وتعد مجموعة "NMDC"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، شركة متخصصة في القطاع البحري ومجال الطاقة، وتمتلك المجموعة وتدير 4 شركات هي؛ شركة NMDC دريدجينج اند مارين، وشركة NMDC اينرجي (المعروفة سابقاً باسم شركة الإنشاءات البترولية الوطنية)، وشركة NMDC كونستركشن (مصنع إمارات أوروبا سابقاً)، وشركة NMDC اينجنيرينج.

جدير بالذكر أن مجموعة " NMDC" أعلنت خلال أغسطس الجاري عن تغيير اسمها من شركة الجرافات البحرية الوطنية إلى مجموعة إن إم دي سي، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير العلامة التجارية التي بدأتها في أكتوبر 2023.