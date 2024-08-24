العالم اليوم - فريق بحثي أردني يحل لغز رياضي عالق منذ عام 1949

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 09:28 صباحاً - تمكن فريق بحثي أردني في الرياضيات من حل مشكلة رياضية عالقة منذ العام 1949، بعدما تمكنوا من برهنة نظرية تحل المشكلة بـ3 صفحات.

وبحسب قناة "الرؤيا"، تمكن الفريق من حل المسألة الرياضية بعد جهد بدأ منذ العام 2021، وسبقته جهود لأعضاء من الفريق بدأت منذ العام 2015.

ونشر البحث محكّما في واحدة من أشهر مجلات الأبحاث العلمية وأرفعها تصنيفا في علوم الرياضيات.

ويتميز حل المشكلة بأنها من المشاكل الرياضية الأكثر شهرة في علم الرياضيات، والمعروفة لدى علماء الرياضيات بـ"The Invariant Subspace Problem for Separable Hilbert Spaces".

وقال أحد أعضاء الفريق البحثي الدكتور مأمون أبو حماد أن الفريق الأردني تميز بحل المشكلة الرياضية وبرهنتها بـ3 صفحات بشكل عميق وعلمي، مشيرا إلى تميزهم عن أحد العلماء الذي قدم حلا لها بـ27 صفحة فيما لم يحكم الأخير بعد.