الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة أبو عريف شرقي دير البلح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 أغسطس 2024 07:28 صباحاً - عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلن إعلام فلسطيني، عن سقوط شـ.ـهداء ومصابون في قصف لـ الاحتلال بمنطقة أبو عريف شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت الوكالة أن قصفاً إسرائيلياً استهدف شقة سكنية في أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات وسط غزة، أودى بحياة 3 فلسطينيين.

وقبل ساعات، أشارت "وفا" إلى أن 9 فلسطينيين استشهدوا، إثر قصف إسرائيلي طال أحياء مختلفة من مدينة خان يونس.

بدورها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن 9 ضحايا سقطوا في خان يونس، بينهم طفلان وامرأة على الأقل.