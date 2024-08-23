نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق 20 صاروخًا من جنوب لبنان تجاه صفد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة 12 العبرية اليوم الجمعة عن إطلاق 20 صاروخًا من جنوب لبنان تجاه منطقة صفد.

كما نشر الإعلام التابع لـ "حزب الله" مشاهد توثق إطلاق صافرات الإنذار في صفد معلقا: "صفد الآن".

وأكدت قناة 12 العبرية اندلاع عدد من الحرائق في عين زيتيم قرب صفد جراء سقوط صواريخ.

وكتبت القناة: "تم إطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخا على صفد لأول مرة منذ 3 أسابيع، وأكد الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ مضاد للدبابات على قاعدة سلاح الجو في ميرون، دون وقوع إصابات".

وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر، كما صعدت من استهدافاتها للبقاع اللبناني على بعد 100 كم من حدودها الشمالية.

وقبل نحو أسبوعين، أكد الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في كلمة بمناسبة "أسبوع الشهيد القائد فؤاد شكر"، أن العمليات التي نفذتها المقاومة خلال الأيام الماضية لا تعتبر "ردا على مقتل فؤاد شكر"، ولا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، ونبه إلى أن انتظار إسرائيل للرد "هو جزء من العقاب".