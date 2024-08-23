نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية تحذر من تبعات تفشي موجة جديدة من الكوليرا في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت منظمة الصحة العالمية من تبعات تفشي موجة جديدة من وباء الكوليرا في السودان جراء الفيضانات وتلوث المياه والنظافة والصرف الصحي في مخيمات النازحين والمجتمع المحلي.

وقال ممثل المنظمة في السودان، شبل السحباني، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة في جنيف: "إنه خلال شهر واحد منذ الإبلاغ عن الحالات المشتبه فيها الأولى تم رصد 658 حالة إصابة و28 حالة وفاة في خمس ولايات".

وأشار إلى أن هناك زيادة في عدد حالات الوفاة بنسبة 4.3%.

ولفت إلى أن "من بين الولايات الخمس سجلت كسلا أعلى عدد من الحالات بلغ 473 حالة إصابة، تلتها القضارف 110 حالات، والجزيرة 51 حالة، بينما سجلت الخرطوم ونهر النيل أعدادا أقل".

ونوه بأن "هذه الحالات لا ترتبط بتفشي الكوليرا السابق الذي أعلن عنه في سبتمبر 2023، الذي انتهى تقنيا في مايو 2024".

وأكد أن المنظمة "تعمل بشكل وثيق مع وزارات الصحة الاتحادية وبالولايات لتنسيق الاستجابة لتفشي الكوليرا، في الوقت الذي قامت فيه بتخزين مجموعات الكوليرا وغيرها من الإمدادات الطبية الأساسية في الولايات عالية الخطورة تحسبا للمخاطر المرتبطة بموسم الأمطار".

وشدد السحباني على "حاجة المنظمة والشركاء إلى الوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع الأماكن المتضررة من أجل الاستجابة القوية لتفشي الكوليرا، إضافة إلى دعم مالي مستدام للتعامل مع الاحتياجات الصحية المتزايدة الناجمة عن الأمراض وسوء التغذية والمخاطر الطبيعية، مثل هطل الأمطار الغزيرة والفيضانات".

وكانت منظمة الصحة العالمية أوضحت أن الكوليرا "مرض سريع التطور وشديد العدوى يسبب الإسهال الأمر الذي يؤدي لجفاف حاد والوفاة المحتملة خلال ساعات إذا لم يعالج".

وتنتقل العدوى عبر تناول الطعام الملوث أو المياه الملوثة.

وتعد الكوليرا أحدث كارثة تواجه السودان الغارق في الفوضى منذ أبريل من العام الماضي، عندما تحولت التوترات المحتدمة بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب مفتوحة في أنحاء البلاد.

وحول الصراع بالعاصمة الخرطوم ومناطق حضرية أخرى إلى ساحات حرب ما أدى لتدمير البنية التحتية المدنية ونظام الرعاية الصحية.