العالم اليوم - ضربة لريال مدريد.. إصابة بيلينغهام وابتعاد عن الملاعب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 03:28 مساءً - يغيب لاعب الوسط الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام عن ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، لقرابة شهر بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال التمارين.

وقال ريال مدريد في بيان من دون أن يحدد مدة غياب لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق "بعد الفحوص التي أجريت اليوم على جود بيلينغهام من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب في العضلة الأخمصية لساقه اليمنى".

وإصابة من هذا النوع تحتاج عادة إلى قرابة الشهر للتعافي منها بحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسبانية، ما يعني غياب بيلينغهام عن مباريات الدوري الإسباني ضد بلد الوليد ولاس بالماس وريال بيتيس، بالإضافة إلى مباراتي إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية ضد إيرلندا وفنلندا في سبتمبر.

وقال المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحافي الجمعة إن بيلينغهام "تعرض لضربة، ونحن نقيمها".

وكان لاعب الوسط الدولي من الركائز الأساسية في تشكيلة ريال الموسم الماضي وساهم في قيادته إلى ثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا في موسمه الأول معه.

وفي المباراتين الأوليين لريال هذا الموسم، لعب بيلينغهام في مركز لاعب الوسط المحوري لاستيعاب وصول المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك بعدما لعب في مركز أكثر تقدما الموسم الماضي.

ويأمل ابن الـ21 عاما أن يكون جاهزا لمباراة ريال الأولى في دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها بين 17 و19 سبتمبر.