العالم اليوم - لبنان.. مقتل 9 أشخاص، بينهم 5 من حزب الله، بغارات إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. مقتل 9 أشخاص، بينهم 5 من حزب الله، بغارات إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 03:28 مساءً - تبادلت إسرائيل وجماعة حزب الله، الهجمات، الجمعة، نجم عنها سقوط 4 قتلى في جنوب لبنان، و5 عناصر من حزب الله الذي رد باستهداف مواقع للجيش الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، مقتل 4 أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، في غارات إسرائيلية على مناطق بجنوب لبنان، كما أعلن حزب الله مقتل 5 من عناصره في مواجهات مع إسرائيل اليوم الجمعة.

وأفادت مراسلة "دوت الخليج" في لبنان باستهداف مسيرة إسرائيلية بصاروخين منزلا في عيتا الجبل، جنوب لبنان.

وأوضحت أن "غارة جوية من مسيرة إسرائيلية وغارة ثانية من طائرة حربية استهدفتا الحي الشمالي في بلدة ميس الجبل".

وفي وقت لاحق، قالت مراسلتنا إن غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون، جنوبي لبنان.

قصف متبادل

وأعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، استهداف التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ميرون وتحقيق إصابات مباشر ما أدى إلى تدميرها.‏

وقال الحزب أنه استهداف أيضا تموضعا لجنود إسرائيليين في محيط تلة الخزّان بالقذائف المدفعية.

بيان الجيش الإسرائيلي حول مقتل عناصر من حزب الله

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته "هاجمت في منطقة عيتا الجبل وقتلت محمد محمود نجم وهو عنصر رئيسي في وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله" في جنوب لبنان.

وأضاف في بيان "هاجمنا هيكل عسكري وقتلنا عنصرا من حزب الله بعد ان حددت قوات الفرقة 91 عنصرا من حزب الله قام في وقت سابق من اليوم بإطلاق صواريخ".

وجاء في البيان أيضا "قتلنا عنصر من حزب الله كان قد أطلق صواريخ على منطقة المالكية في منطقة عيترون

ورصد الجيش الإسرائيلي، عدد من عمليات إطلاق الصواريخ في منطقة يرؤون بالجليل الأعلى، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن صاروخا مضادا للدبابات أصاب قاعدة سلاح الجو في ميرون صباح اليوم.

ويتواصل القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود اللبنانية، ما ينذر باشتعال الجبهة وتطورها إلى حرب شاملة بين الجانبين.