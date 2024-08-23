نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بغارات إسرائيلية جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT، اليوم الجمعة بمقتل لبنانيين اثنين، بينهما طفل في السابعة من عمره في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسيارة في بلدة عيتا الجبل قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وأشارت إلى مقتل شخص ثالث جراء غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون.

ولفتت المراسلة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن أيضا غارتين على بلدة ميس الجبل، وغارة أخرى على بلدة عيتا الشعب، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك، بعد ساعات قليلة على مقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة طير حرفا.

وإثر ذلك، نعى حزب الله ثلاثة من عناصره قتلوا في غارة إسرائيلية اليوم جنوب لبنان.

في غضون ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان، وأكدت الإذاعة أن الإصابة لم تؤثر على عمل المنظومات الجوية في القاعدة.

وأصدر حزب الله بيانا أعلن فيه أنه "استهدف التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ميرون بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباحا أنه اعترض 5 صواريخ أطلقت من لبنان، فيما تسببت الصواريخ باندلاع حرائق بالجليل الأعلى.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي هذا الصدد كشف موقع واللا الإسرائيلي أنه جرى إطلاق 1091 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام.

وأكد الموقع الإسرائيلي مقتل 44 شخصًا في المواجهة مع لبنان بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا، وإصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع حزب الله.