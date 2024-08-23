العالم اليوم - ارتفاع عدد الزوار الأجانب لتركيا 2.6% في يوليو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية، الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب ارتفع 2.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 7.33 مليون في يوليو.

وذلك مقارنة مع 7.15 مليون زائر أجنبي في يوليو 2023 و6.66 مليون في يوليو 2022. وأظهرت البيانات أن معظم السياح خلال شهر يوليو هذا العام جاءوا من روسيا وألمانيا وبريطانيا وإيران وبلغاريا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ارتفاع عدد الزوار الأجانب لتركيا 2.6% في يوليو .. في رعاية الله وحفظة