ليبرمان: لا قدرة لحكومة نتنياهو على التعامل مع حزب الله

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أحمد جودة - القاهرة - قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الجمعة، إن التحديات في شمال إسرائيل تفوق قدرة حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، معتبرا أن هذه الحكومة لا تستحق الاستمرار على رأس السلطة.

واعتبر ليبرمان، الذي شغل سابقا منصبي وزير الخارجية والدفاع في إسرائيل، إن إطلاق مئات الصواريخ والمسيرات على الشمال دليل على عدم قدرة الحكومة على التعامل مع حزب الله.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت صباحا بإصابة قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون بصاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان، وأكدت الإذاعة أن الإصابة لم تؤثر على عمل المنظومات الجوية في القاعدة.

وأصدر حزب الله بيانا أعلن فيه أنه "استهدف التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ميرون بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباحا أنه اعترض 5 صواريخ أطلقت من لبنان، فيما تسببت الصواريخ باندلاع حرائق بالجليل الأعلى.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي هذا الصدد كشف موقع واللا الإسرائيلي أنه جرى إطلاق 1091 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل الشهر الماضي بارتفاع يعادل 3 أضعاف مقارنة بمطلع العام.

وأكد الموقع الإسرائيلي مقتل 44 شخصا في المواجهة مع لبنان بينهم 24 مدنيا و19 ضابطا وجنديا وعاملا أجنبيا واحدا، وإصابة 271 إسرائيليا بينهم 141 جنديا وضابطا في الجيش منذ بداية المواجهة مع حزب الله