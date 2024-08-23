العالم اليوم - فيديو.. ديبالا يتراجع عن الانضمام إلى القادسية ويبقى في روما

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - في تحول مفاجئ، مساء الخميس، عاد المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن قرار الانتقال إلى الدوري السعودي للدفاع عن ألوان القادسية مقابل 75 مليون يورو لمدة 3 أعوام، وفضل البقاء في فريقه الحالي روما بحسب ما أكدّ في حسابه على انستغرام.

وبعدما ودع زملاءه، الخميس وخرج من مركز "تريغوريا للتمارين بـ"تأثر واضح" بحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فاجأ ديبالا الجميع مساء بالعودة عن قرار الانضمام إلى القادسية الذي عرض عليه راتبا مغريا جدا قدره 75 مليون يورو لثلاثة مواسم، أي 25 مليونا في الموسم، بحسب التقارير.

وتضاربت المعلومات الصحفية حول سبب عدم اتمام الصفقة مع القادسية، إذ قالت بعض وسائل الإعلام أن ديبالا هو من رفض الانتقال إلى الدوري السعودي، فيما أفادت أخرى أن روما هو الذي ألغى الصفقة لأنه ليس راضيا عن تقاضي بين 3 و4 ملايين يورو فقط إضافة إلى المكافآت المرتبطة بما يقدمه المهاجم الأرجنتيني مع الفريق السعودي، وفقا لفرانس برس.

ويتضمن عقد اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما، مع نادي العاصمة والذي يمتد حتى صيف 2025، بندا جزائيا يسمح له بالرحيل مقابل 12 مليون يورو لكن مفعوله انتهى في 31 يوليو، مع خيار التجديد تلقائيا لموسم إضافي مع نفس الراتب في حال خاض 14 مباراة رسمية مع الفريق هذا الموسم بحسب موقع "فوتبول إيتاليا".

وأرفق ديبالا في مقطع الفيديو الذي نشره الخميس على انستغرام جملة "شكرا روما.. أراكم الأحد" حيث يلعب نادي العاصمة ضد إمبولي في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

وتجمهر مشجعو روما تحت منزل ديبالا من أجل شكره على قرار البقاء مع نادي العاصمة بحسب مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام الإيطالية ليل الخميس.

وبدا رحيل الأرجنتيني عن روما صباح الخميس محسوما بعدما نُشِرَ مقطع فيديو للأرجنتيني وهو يغادر مركز "تريغوريا"، حيث كان بانتظاره مجموعة من المشجعين لتحيته في ظهوره الأخير المفترض قبل مغادرة الفريق الذي انضم إليه في صيف 2022 من الغريم المحلي يوفنتوس.

وأفاد موقع "فورتسا روما" المتخصص بأخبار نادي العاصمة أن ديبالا كان "متأثرا بشكل واضح" لدى مغادرته مقر التمارين، فيما كشفت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" وشبكة "سكاي سبورت" أن الأرجنتيني ودع الخميس زملاءه ولم يشارك في الحصة التدريبية الصباحية بل اكتفى بالتمارين البدنية.

وأشارت "كورييري ديلو سبورت" إلى أن روما والقادسية تفاوضا بشأن ديبالا حتى بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، ثم استأنفا المفاوضات صباحا على أمل التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، لاسيما أن مدرب نادي العاصمة دانييلي دي روسي لا يريد أي مسألة عالقة مع حلول مباراة الأحد ضد إمبولي.

وخاض ديبالا 78 مباراة بألوان روما في جميع المسابقات سجل خلالها 34 هدفا، وذلك منذ انضمامه إليه من يوفنتوس الذي قضى معه 7 مواسم ولعب معه 293 مباراة في كافة المسابقات سجل فيها 115 هدفا وتوج معه بلقب الدوري المحلي 5 مرات، الكأس المحلية 4 مرات، الكأس السوبر المحلية مرتين، إضافة لوصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وكان ديبالا الذي تعثرت مسيرته مع يوفنتوس بسبب الإصابات، ضمن التشكيلة التي خاض بها روما مباراته الأولى في الدوري ضد كالياري الأحد (0-0)، ودخل كبديل في الدقيقة 69.