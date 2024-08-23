نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا: ننتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف ضرب محطة كورسك النووية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، محاولة نظام كييف مهاجمة محطة كورسك الكهروذرية بأنها عمل من أعمال الإرهاب النووي ودعت إلى رد أممي فوري وحازم.

وشددت زاخاروفا، في حديث لمراسل تاس، على أن محاولة النظام الأوكراني ضرب المحطة بطائرة انتحارية دون طيار، يجب أن تثير الرد الفوري الحازم من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويشار إلى أن نظام كييف، حاول مهاجمة محطة كورسك الكهروذرية في كورشاتوف بطائرة انتحارية دون طيار.

وأكد مصدر في الهيئات الأمنية المختصة في المنطقة على أنه تم إسقاط هذه المسيرة الجوية بالقرب من المحطة.

وقال: "في ليلة 22 أغسطس 2024، حاول نظام كييف ارتكاب عمل من أعمال الإرهاب النووي بطائرة انتحارية دون طيار مستهدفا محطة للطاقة النووية تقع في كورشاتوف، بمقاطعة كورسك. لقد تم إسقاط هذه المسيرة الجوية الأوكرانية في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة كورشاتوف للطاقة النووية، وتم ذلك بواسطة معدات الحرب الإلكترونية الروسية".

وأشار المصدر إلى أنه تم العثور بالقرب من منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك في المحطة، على طائرة دون طيار أوكرانية من طراز انتحاري وهي تحمل رأس قنبلة يدوية مضادة للدبابات.

وتحمل المسيرة الجوية المذكورة، علامة "جيش الطائرات دون طيار" - وهو مشروع مشترك بين هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع وبعض الإدارات الأخرى في أوكرانيا، تم إنشاؤه لتطوير الطائرات دون طيار وتزويد القوات الأوكرانية بها.

من جانبه، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عزمه عى زيارة محطة كورسك النووية في القريب العاجل