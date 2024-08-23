العالم اليوم - كامالا هاريس "تعد بأن تكون رئيسة لجميع الأميركيين"

انتم الان تتابعون خبر كامالا هاريس "تعد بأن تكون رئيسة لجميع الأميركيين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 23 أغسطس 2024 02:18 صباحاً - تستعد كامالا هاريس، يوم الخميس، خلال خطاب تلقيه في مؤتمر الحزب الديموقراطي في شيكاغو "بأن تكون رئيسة لجميع الأميركيين"، وفق مقتطفات من كلمتها نشرت مسبقا.

وستشدد المرشحة الديموقراطية على أن انتخابات نوفمبر ستكون فرصة "لرسم مسار جديد". وتضيف "أريدكم أن تعلموا هذا: أعدكم بأن أكون رئيسة لجميع الأميركيين".

وتسعى نائبة الرئيس الأميركي إلى إعادة تقديم نفسها لأميركا وإظهار التباين الحاد بينها وبين الجمهوري دونالد ترامب يوم الخميس عندما تقبل ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وبزغت هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي قبل أكثر من شهر بقليل عندما أجبر حلفاء الرئيس جو بايدن (81 عاما) إياه على الانسحاب من السباق. وإذا ما نجحت فإنها ستكتب التاريخ كأول امرأة تُنتخب رئيسة للولايات المتحدة.

ووفقا لمعاونين لهاريس (59 عاما)، فإنها تخطط للحديث عن حياتها كونها ابنة لأب من جامايكا وأم من الهند، وستستعرض خططها للتعامل مع ارتفاع التكاليف وتعزيز الحريات الشخصية بما في ذلك حقوق الإجهاض.

وفي خطاب سيكون بمثابة تتويج للمؤتمر الوطني للحزب الذي استمر أربعة أيام في شيكاغو، تعتزم بحسب معاونيها توجيه انتقادات حادة لترامب.

وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، سعى الديمقراطيون إلى تقديم أنفسهم باعتبارهم صوت القيم الأميركية من البلدات الصغيرة وحتى ماوراء البحار.