نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رويترز" نقلا عن مسؤولين "حماس": خطة بايدن لا تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في حركة "حماس" قولهما إن الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة "لا تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار".

وبشأن تبادل المحتجزين مع إسرائيل أشار المسؤولان إلى أن إسرائيل فرضت حظرا على إطلاق سراح نحو 100 معتقل فلسطيني طالبت "حماس" بالإفراج عنهم.

وقال دبلوماسي غربي ومسؤولان في "حماس" لـ "رويترز" أن إحدى العقبات أمام التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل المحتجزين هو موقف الجانب الإسرائيلي الذي يصر على ترحيل بعض السجناء إلى خارج إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية بعد الإفراج عنهم.

وأشار أحد المسؤولين إلى أنه "نظرا لذلك رفضت "حماس" قبول الورقة الأمريكية الإسرائيلية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم في أواخر مايو الماضي خطة للسلام في قطاع غزة، تضم 3 مراحل لوقف إطلاق النار في القطاع وتبادل المحتجزين بين "حماس" وإسرائيل مع انسحاب إسرائيل لاحقا وإنهاء العمليات القتالية.

وتشير الخطة إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت سيؤدي إلى وقف دائم للقتال "ما دامت حماس تلتزم بتعهداتها".