روسيا تدعو مجلس الأمن الدولي لتبني قرار جديد حول غزة

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أحمد جودة - القاهرة - دعت روسيا مجلس الأمن الدولي لتبني قرار جديد حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة نظرا لعدم تنفيذ القرار السابق برقم 2735 الذي تبناه المجلس في يونيو الماضي.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس: "إن لم ينفذ قرار 2735، فلنتبنى وثيقة جديدة ترسل إشارة واضحة إلى الجهات التي تقوض السلام بأن أعمالها لن تبقى دون عواقب، وندرج على القرار الأدوات التي من شأنها أن توقف العنف بغض النظر عن مطامع أي طرف في النزاع".

وأشار إلى أن "رغبة الولايات المتحدة في احتكار عملية السلام في الشرق الأوسط وإعادة ترتيبها وفقا للصيغ الملائمة لإسرائيل أدت إلى العواقب الدرامية" التي تشهدها المنطقة الآن.

وأضاف أن "مثل هذا الوضع يقوض سمعة مجلس الأمن الدولي، الذي منذ أكتوبر الماضي لا يزال عاجزا عن اتخاذ أي قرارات فاعلة ضرورية ليس فقط للحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية المعروفة، بل ولمنع حرب إقليمية شاملة في الشرق الأوسط".

ولم يوضح بوليانسكي ما إذا كانت روسيا تعد أي مشروع جديد للقرار حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في يونيو الماضي قرارا يدعم خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهي تنص على 3 مراحل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين "حماس" وإسرائيل مع انسحاب إسرائيل لاحقا من القطاع وإنهاء العمليات القتالية.