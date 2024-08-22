العالم اليوم - منظمة الصحة: دولة تعلن عن حالة جدري القردة لأول مرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 أغسطس 2024 08:19 مساءً - قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن كوت ديفوار أبلغت عن رصد حالات إصابة بالسلالة 2 من جدري القردة، لأول مرة منذ بدء تفشي المرض في عدة دول في 2022.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت، الاثنين، الدول التي سجلت إصابات بسلالة جديدة من جدري القردة ظهرت مؤخرا في إفريقيا، بإطلاق خطط تطعيم في المناطق التي تم فيها رصد المرض.

ولكن المنظمة طمأنت المخاوف بشأن انتشار هذا المرض مؤكدة أن جدري القردة ليس "كوفيد الجديد".

ودفع تزايد عدد الإصابات بجدري القردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مدفوعا بالسلالة "1بي" التي سُجلت كذلك في بوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، بمنظمة الصحة إلى إعلان المرض "طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا" في 14 أغسطس، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة في عام 2022 عندما تفشى الوباء عبر السلالة "2بي" في جميع أنحاء العالم.

وتم رفع أعلى مستوى من التأهب في مايو 2023، لكن منظمة الصحة أوصت جميع الدول بإعداد خطط مكافحة وطنية أو الحفاظ على قدرات المراقبة.